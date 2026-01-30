$76.0390.98

Раскрыто секретное пророчество Вольфа Мессинга

Московский Комсомолец

В конце 2025 года в сети появилась сенсационная информация о якобы расшифрованном секретном пророчестве легендарного экстрасенса Вольфа Мессинга. Согласно ей, с 1974 года в архивах КГБ под грифом «секретно» хранились запечатанные конверты с его предсказаниями, и только в 2025 году их вскрыли. Центральной датой в этих «откровениях» названо 26 февраля 2026 года, когда, по версии авторов публикации, должен произойти глобальный кризис, способный изменить судьбу мира, пишет aif.ru.

Раскрыто секретное пророчество Вольфа Мессинга
© РИА Новости

Содержание «пророчества» носит апокалиптический характер. Ему якобы будут предшествовать знамения: появление кометы, мощное землетрясение в неожиданном регионе и полный отказ всех систем связи. Затем, в указанную дату, «человек с холодными голубыми глазами» должен сделать судьбоносный выбор между войной и миром, от которого зависит будущее человечества.

В глобальном противостоянии, согласно тексту, сойдутся три силы — Орёл (США), Дракон (Китай) и Медведь (Россия), а также некая тайная организация, владеющая золотом и информацией. Исходом может стать либо ядерная катастрофа, либо прорыв к неиссякаемой энергии и излечению всех болезней.

Секретное пророчество: каким будет 2026 год

Однако профессиональные биографы Мессинга, в частности Вадим Эрлихман, единодушно опровергают подлинность этого текста. Они указывают, что история была сфабрикована практически «месяц назад», чтобы вызвать ажиотаж близко к названной дате.

Мессинг, будучи блестящим менталистом и иллюзионистом, практически не занимался политическими предсказаниями, а всё, что приписывается ему в этом ключе, появилось уже после его смерти. Таким образом, так называемое «пророчество» является типичным интернет-фейком, эксплуатирующим имя известной личности для создания вирусного контента.