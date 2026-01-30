Раскрыто секретное пророчество Вольфа Мессинга

В конце 2025 года в сети появилась сенсационная информация о якобы расшифрованном секретном пророчестве легендарного экстрасенса Вольфа Мессинга. Согласно ей, с 1974 года в архивах КГБ под грифом «секретно» хранились запечатанные конверты с его предсказаниями, и только в 2025 году их вскрыли. Центральной датой в этих «откровениях» названо 26 февраля 2026 года, когда, по версии авторов публикации, должен произойти глобальный кризис, способный изменить судьбу мира, пишет aif.ru.

Содержание «пророчества» носит апокалиптический характер. Ему якобы будут предшествовать знамения: появление кометы, мощное землетрясение в неожиданном регионе и полный отказ всех систем связи. Затем, в указанную дату, «человек с холодными голубыми глазами» должен сделать судьбоносный выбор между войной и миром, от которого зависит будущее человечества.

В глобальном противостоянии, согласно тексту, сойдутся три силы — Орёл (США), Дракон (Китай) и Медведь (Россия), а также некая тайная организация, владеющая золотом и информацией. Исходом может стать либо ядерная катастрофа, либо прорыв к неиссякаемой энергии и излечению всех болезней.

Секретное пророчество: каким будет 2026 год

Однако профессиональные биографы Мессинга, в частности Вадим Эрлихман, единодушно опровергают подлинность этого текста. Они указывают, что история была сфабрикована практически «месяц назад», чтобы вызвать ажиотаж близко к названной дате.

Мессинг, будучи блестящим менталистом и иллюзионистом, практически не занимался политическими предсказаниями, а всё, что приписывается ему в этом ключе, появилось уже после его смерти. Таким образом, так называемое «пророчество» является типичным интернет-фейком, эксплуатирующим имя известной личности для создания вирусного контента.