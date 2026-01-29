Жители Подмосковья вынуждены идти пешком из-за снега

Сразу из нескольких городов Московской области поступают сообщения о перекрытых застрявшими фурами дорогах. Пассажиры покидают автомобили и общественный транспорт, выбирая другие способы передвижения, пишет «Российская газета».

«Это просто катастрофа! За четыре часа проехали полтора километра!» - говорят, например, жители ЖК «Домодедово Парк».

При этом вчера они выехали домой еще до наступления вечернего часа пик. В частности, скопление застрявших в снегу грузовиков практически перекрыло движение на Домодедовском шоссе. О таких же ситуациях сигнализируют жители подмосковных Подольска и Люберец.

Предполагается, что большое количество фур возле Домодедово связано с тем, что рядом с городом расположено много крупных складских комплексов. Спецтехника с трудом пробивается к местам заторов, чтобы освободить машины из снежного плена. Пассажиры вынуждены покидать транспорт и идти пешком непосредственно по шоссе.