В Москве проходит прощание с ведущим Александром Олейниковым

В Москве проходит прощание с телеведущим и режиссером Александром Олейниковым. С утра 28 января к траурному залу приходят коллеги, друзья и зрители, для которых его уход стал тяжелым ударом.

© Вечерняя Москва

Церемония проходит в сдержанной и теплой атмосфере. В зале собрали десятки букетов и венков от телеканалов, продюсеров и проектов, с которыми он сотрудничал многие годы.

Коллеги вспоминают Олейникова как профессионала и человека, который умел поддержать и всегда находил нужные слова. По их словам, он играл важную роль не только в работе, но и в жизни многих сотрудников телевидения, передает StarHit.

О смерти Александра Олейникова стало известно 24 января. Он скончался в возрасте 60 лет. По предварительным данным, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Олейников работал на телевидении с 1985 года. Его карьера началась в структурах Гостелерадио СССР, где он прошел путь от администратора до режиссера. Работал на МТК, немецком телевидении и в телекомпании ВИD по приглашению журналиста Владислава Листьева. В разное время руководил несколькими проектами на телеканале «Россия», а с марта 2006 по ноябрь 2012 года был генеральным продюсером телеканала «ТВЦ». В третьем сезоне телешоу Первого канала «Вечерний Ургант» выступал в качестве соведущего.