С Владимиром Зеленским следует бороться молитвой, как с сатанистами*, заявил председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами РПЦ митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский). Об этом пишет РИА Новости.

Священнослужитель заметил, что армии необходимо иметь все более и более совершенное оружие. Он добавил, что вооружения есть, они модернизируются.

«Но что можно сделать против сатаниста* Зеленского? До конца этот сатанизм* истребить невозможно, нужна молитва, сила Божия», — подчеркнул митрополит.

Ранее известный американский журналист Джексон Хинкл назвал Владимира Зеленского сатанистом* после его решения о переносе празднования Рождества в стране на 25 декабря.

«Сатанист* Зеленский подписал закон о переносе Рождества на Украине с 7 января», — подчеркнул публицист.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, выразила мнение, что правительство Зеленского привели к власти для уничтожения духовной связи Украины и России.

*Международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено.