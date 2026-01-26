РПЦ получила официальный статус в Камеруне

Патриарший экзархат Африки юридически закрепил присутствие Русской православной церкви (РПЦ) в Камеруне. Об этом сообщается на сайте Московского патриархата.

В пресс-службе также отметили, что 23 января президент Республики Камерун Поль Бийя подписал указ, который разрешает деятельность РПЦ в этой стране.

Патриарший экзархат Африки был образован решением Священного Синода от 29 декабря 2021 года в составе Северо-Африканской и Южно-Африканской епархий. В сферу пастырской ответственности Экзархата входят такие страны как Египет, Эфиопия, Эритрея, Джибути, Камерун, Нигерия, Ливия, Тунис, Алжир, Марокко и ряд других африканских государств.