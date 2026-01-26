Названа причина смерти актрисы Вероники Ганич

Причиной смерти актрисы Вероники Ганич стало онкологическое заболевание. Как сообщает Starhit, об этом рассказали близкие знаменитости.

© Соцсети

Артистка ушла из жизни в воскресенье, 25 января. Сама телеведущая предпочитала не рассказывать широкой публике о своих проблемах, делясь в социальных сетях преимущественно рабочими моментами.

Напомним, что Ганич родилась 22 июля 1966 года в Кирово-Чепецке. Окончила Высшее театральное училище имени Щукина в 1987 году. Начала карьеру телеведущей с утренней программы на НТВ, а после продолжила ее в передаче «Субботник» на телеканале «Россия».

Знаменитость снималась в кино и телесериалах — зрители могли запомнить ее по роли в сериале «Кулагин и партнеры», где артистка сыграла помощницу главного героя Нику. В последнее время Ганич активно работала над проектом «География на вкус».