В мурманской школе уроки проводят без света

В Мурманской школе N5 проводятся занятия, несмотря на отсутствие электричества. Об этом пишет Telegram-канал "Мурманск сейчас".

"Школьники подсвечивают фонариками учителя, который объясняет и наглядно показывает предмет обсуждения урока", - говорится в сообщении.

По информации Telegram-канала SHOT, таким образом занятия ведут в еще одном учреждении.

По его данным, педагоги успокаивали учеников, чтобы те не паниковали. Так классы занимались около получаса, пока электричество не включили.

До этого губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что все жилые дома и социальные объекты Мурманска и Североморска обеспечены теплом и водой на фоне перебоев с электроснабжением. По его словам, электроэнергия стабильно поступает в 80% домов.

Глава региона также заявил, что с 26 января и до полного восстановления электроснабжения проезд в общественном транспорте в Мурманске и ЗАТО город Североморск, а также между ними, будет бесплатным.