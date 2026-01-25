Медведев поздравил учащихся с Днем студента

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем канале в мессенджере Max поздравил учащихся вузов с Днем российского студенчества.

"С днём студента!" - написал политик.

Медведев сопроводил поздравление отрывком из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика". На кадрах народный артист РФ Валерий Носик, исполнивший роль студента-игрока, сдувает пыль с зачетной книжки.

25 января в России отмечают День студента. В последние годы этот праздник все чаще ассоциируется не только с зачетами и сессией, но и с людьми, которые пришли в аудитории уже с боевым опытом. Участники специальной военной операции возвращаются к учебе, поступают в вузы после демобилизации и становятся заметной частью студенческого сообщества. Об их пути, как отражении более широкого процесса, который сегодня переживает российская молодежь, – в материале "Газеты.Ru".