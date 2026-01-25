Высокий купол в Кремле мог помешать переводчикам во время недавних переговоров президента России Владимира Путина с делегацией США. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» заявил переводчик американской стороны.

Журналисты пообщались с переводчиком и опубликовали видео, на котором он оглядывает переговорный зал и говорит, что из-за купола могут возникнуть трудности.

«Я когда профессионально вижу купол — это всё. Я понимаю, что предстоит», — говорит на видео переводчик.

Стало известно, как встретили зятя Трампа в Кремле

По его словам, в больших помещениях с куполом возникает эхо. Из-за этого «часто не очень хорошо слышно» докладчика там, где есть конференц-стол.

Переговоры Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером состоялись на этой неделе в Кремле.