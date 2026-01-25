Россиян начали обманывать с помощью WhatsApp*

Жулики начали массово «разводить» россиян с помощью фейкового мессенджера WhatsApp*, пишет в Telegram-канале пресс-служба ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, в начале января аферисты начали активно осуществлять рассылки, связанные с менеджером.

«Злоумышленники массово рассылают фишинговые SMS и письма с предложением перейти по ссылке для установки якобы «обновлённой» или «работающей» версии приложения», — отметили в МВД.

В пресс-службе пояснили, что ссылки ведут на вредоносные сайты, цель которых — получить доступ к личным и платёжным данным потенциальных жертв.

По оценкам ведомства, в январе зафиксированы тысячи подобных попыток атак, и их количество будет расти по мере усиления ограничений на работу WhatsApp* в России.

* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ