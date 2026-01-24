Умер продюсер и режиссер Александр Олейников

В возрасте 60 лет умер телеведущий, продюсер и режиссер Александр Олейников. Об этом сообщает РБК.

Печальную новость подтвердил сын покойного, Максим. По его словам, отец скончался минувшей ночью.

Причиной смерти Александра Олейникова мог стать оторвавшийся тромб, сообщает ТАСС.

«Это случилось ночью, дома. Вышел покурить и умер. Вероятно, тромб. Умер внезапно», — сообщили в окружении продюсера

В телевизионном цехе говорят, что вклад Олейникова в развитие российского телевидения сложно переоценить.

«Его бесконечный талант ценили и за рубежом, приглашали на работу. Он провел за границей несколько лет, но вернулся — был предан своей стране. Много времени уделял студентам — делился опытом с будущими мастерами телевидения», — говорится в некрологе Первого канала.

Александр Олейников родился 21 октября 1965 года в Москве. Учился во ВГИКе, в Институте культуры. С 1985 работал на телевидении, в 1992 вёл программу X телекомпании ВИD.

Работал на телеканале «ТВ-6 Москва». Был ведущим программ «Мое кино» «Мои новости» и «Моя звезда».

Занимал пост генерального продюсера, заместителя гендиректора ОАО «Телекомпания НТВ».

В начале 2000 стал членом Академии российского телевидения.

В 2002–2006 годах возглавлял проекты «Доброе утро, Россия» и «Вести +» на канале «Россия». Был главным продюсером ОАО «ТВ Центр».