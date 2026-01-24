На Украине работники автосервиса побили сотрудников ТЦК

В городе Измаил Одесской области работники автосервиса вступили в конфликт с сотрудниками территориального центра комплектования (территориального центра комплектования, ТЦК), попытавшимися принудительно увести одного из слесарей. Об этом Сергей Лебедев.

© Lenta.ru

На предоставленном агентству видео видно, как двое мужчин в военной форме подходят к автослесарю, ведут с ним краткий разговор, после чего пытаются насильно увести его.

Мгновенно вспыхивает потасовка — работники автосервиса, не раздумывая, вступают в бой, отбивая своего коллегу с помощью силы, не давая чужакам увести его.

«Он говорил, что у него есть бронь и хотел пойти ее взять, но ТЦК начали заламывать его. Подоспели другие работники станции техобслуживания и отбили своего коллегу», — пояснил Лебедев.

Ранее сообщалось, что сотрудники ТЦК ударили киевлянина коленом по голове.