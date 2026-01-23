Вассерман оценил идею о дополнительном отпуске для родителей отличников

Член комитета Госдумы по просвещению и публицист Анатолий Вассерман в разговоре с Рамблером прокомментировал предложение давать родителям отличившихся в учебе школьников дополнительный оплачиваемый отпуск.

С соответствующей инициативой ранее выступил депутат от ЛДПР Дмитрий Свищев. Парламентарий подготовил законопроект, предоставляющий родителям дополнительный оплачиваемый отпуск за успехи детей, передавал ТАСС. Согласно предложению, один из родителей ученика, получившего золотую медаль или ставшего победителем всероссийской олимпиады, сможет взять пять оплачиваемых дней отдыха. Поправки планируется внести в Трудовой кодекс.

Многие российские работодатели выступят против реализации предложения, так это создаст для них дополнительную финансовую нагрузку, отметил депутат.

У всех таких инициатив, к сожалению, есть одна общая проблема – авторы очень редко сообщают, кто должен их оплатить. Оплачиваемый отпуск для родителей отличников, которые являются государственными служащими, наверное, возможен. Тут государство само принимает решение и само выделяет средства. Но если говорить о родителях, которые работают в коммерческих структурах, то здесь ситуация выглядит намного более сложной. Не знаю, как депутат представляет себе решение этого вопроса… Понятно, что родителей отличников желательно поощрять. Но у нас, по счастью, состояние общества таково, что большая часть отличников и их родителей радуются самому факту их успешной учебы. И далеко не все из них нуждаются в дополнительном поощрении. Анатолий Вассерман Публицист, интеллектуал и депутат Госдумы

