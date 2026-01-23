Россияне стали чаще перепродавать подарки

Россияне стали чаще перепродавать ненужные им подарки, рассказали «Ленте.ру» аналитики «Авито». Исследование проводилось на базе объявлений на платформе.

Выяснилось, что за первую половину января 2026 года пользователи перепродали на 35 процентов больше новогодних подарков, чем за аналогичный период прошлого года. Всего сейчас на сайте активны 83 тысячи объявлений, где в описании встречается «подарили, не пользуюсь».

По данным аналитиков, заметнее всего за этот год выросли перепродажи наборов для макияжа и маникюра — в шесть раз. На втором месте — смартфоны, также на 60 процентов выросли продажи уходовой косметики, на 42 — фототехники и на 38 — консолей и игр для приставок.

Среди прочего россияне часто перепродавали кухонную технику, средства для волос, аудио- и видеотехнику. Кроме того, на 12 процентов выросли перепродажи товаров для компьютера (комплектующие, периферия и другие товары), на 11 — аксессуаров и на 8 — ноутбуков.

В ноябре сообщалось, что россияне внезапно полюбили мех и золото.