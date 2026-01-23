Толстой назвал ЕГЭ "калькой" с Запада

Российская система образования должна полностью измениться, из нее нужно убрать всю кальку с западных систем, в том числе ОГЭ и ЕГЭ.

Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой в рамках открытого диалога со студентами-ветеранами СВО, который организовала "Молодая гвардия "Единой России" в Музее Победы.

"Я считаю, что менять надо не только Болонскую систему (по этому поводу решение уже принято, Болонской системы не будет), но менять надо всю систему, которая была выстроена как просто калька западного образования. Потому что и ЕГЭ, и ОГЭ - это все попытки выстроить систему под Болонскую, чтобы потом, соответственно, поступать", - сказал Толстой.

Он обратил внимание, что Россия в течение 30 лет жила в "наивной уверенности", что простое заимствование западных методик позволит выстроить отечественную систему образования. По словам депутата, Россия ориентировалась на опыт зарубежных коллег и пыталась таким же образом "складывать кубики". "Для нашей национальной русской системы образования эти кубики не годятся. Поэтому я считаю, что мы должны последовательно отменять ЕГЭ, возвращаясь к традиционной системе образования, состоящей из выпускных и вступительных экзаменов", - констатировал вице-спикер.

Толстой также подчеркнул, что ранее было совершено много ошибок в этой сфере, однако Россия точно сможет вернуть свою традиционную систему образования. "Но это будет не быстро", - заключил он.