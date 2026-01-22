Хинштейн находится в больнице после ДТП

Губернатор Курской области Александр Хинштейн попал в ДТП. Сейчас он находится в больнице.

Глава региона в своем Telegram-канале написал, что сегодня планировал целый день работать в Конышевском районе. Однако его машину занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину.

«Сейчас нахожусь в больнице. Слава Богу, все обошлось без серьезных последствий. Пострадавших нет, с другими машинами не столкнулись», — уточнил Хинштейн.

Губернатор принес извинения жителям, с которыми не смог встретиться. Он пообещал, что, как поправлюсь, обязательно наверстает.

