Рособрнадзор определил минимальные баллы ЕГЭ в 2026 году

Рособрнадзор утвердил перечень учебных предметов и минимальные баллы ЕГЭ, необходимые для получения аттестата о среднем общем образовании. Информация опубликована в виде плаката на официальном сайте ведомства.

В службе пояснили, что для получения аттестата выпускникам необходимо сдать два обязательных экзамена — русский язык и математику базового или профильного уровня. Минимальный порог по русскому языку составляет 24 балла, а для поступления в вузы — 36 баллов. По профильной математике установлен минимум в 27 баллов.

Также определены минимальные баллы по предметам по выбору. По обществознанию требуется не менее 42 баллов, по информатике — 40, по географии — 37. Минимум по физике, химии и биологии установлен на уровне 36 баллов, по истории и литературе — 32 балла.

В Рособрнадзоре напомнили, что указанные значения являются минимальными и не гарантируют поступление в вуз. В ведомстве отметили, что образовательные организации самостоятельно устанавливают проходные баллы, которые, как правило, значительно выше утвержденного минимума.

Для абитуриентов, которые поступают в педагогические университеты, с 2027 года планируется ввести профильное испытание. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.