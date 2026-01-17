В Крыму скончался митрополит Лазарь

Ушел из жизни митрополит Лазарь (в миру Ростислав Филииппович Швец).

Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"С большой скорбью воспринял известие о кончине Владыки Лазаря, - сообщил Аксенов. - Хорошо знал Владыку лично. Он был настоящим подвижником и добрым пастырем для многих тысяч верующих, пользовался огромным уважением людей, принадлежащих к разным конфессиям".

Митрополит Лазарь более 30 лет возглавлял Симферопольскую и Крымскую епархию, а затем Крымскую митрополию.

Эти годы стали временем расцвета Православия на полуострове, отметил глава Крыма. Возрождены древние святыни, построены новые храмы, значительно выросло число прихожан, укрепился авторитет Церкви в обществе.

Митрополит Лазарь в 80-х годах прошлого века был епископом Аргентинским и Южноамериканским. Занимался постройкой православных храмов в Аргентине, Бразилии, Чили. В Чили в годы президентства Аугусто Пиночета, когда было запрещено храмостроительство, был построен церковный зал, который впоследствии был переоборудован в храм Святого апостола Иоанна Богослова.

Духовное служение священника оставило неизгладимый след в душе верующих.