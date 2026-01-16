В Санкт-Петербурге умер основатель ресторанной сети Ginza Project Вадим Лапин. Об этом сообщили представители сети.

Как уточнили в Ginza Project, Лапин умер из-за онкологического заболевания, с которым он боролся в последние годы. В компании выразили соболезнования семье и близким Лапина, а также сообщили, что управление Ginza Project переходит к его сыну.

«Для Ginza Project это большая утрата. Компания выражает глубокие соболезнования семье, близким и всем, кто знал и работал с Вадимом Валентиновичем. Управление компанией переходит к сыну основателя — Марку Лапину. Ginza Project продолжит работу, сохраняя стратегический курс и ценности, заложенные основателем. Информация о дате и времени прощания будет сообщена дополнительно», — сказано в обращении компании.

