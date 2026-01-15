Умер театральный критик Олег Пивоваров

Заслуженный деятель искусств России театральный критик Олег Пивоваров умер. Об этом сообщил председатель Союза театральных деятелей (СТД) России Владимир Машков в официальном Telegram-канале СТД.

© Официальный Telegram-канал Союза театральных деятелей России

"С прискорбием узнал о смерти заслуженного деятеля искусств России, лауреата Премии Москвы в области литературы и искусства, кандидата искусствоведения, известного театрального критика Олега Ивановича Пивоварова", - говорится в сообщении.

По словам Машкова, вся жизнь Пивоварова была посвящена театру. Он возглавлял журнал "Театральная жизнь", а также неоднократно избирался секретарем Союза театральных деятелей.

Машков выразил соболезнования родным, близким и коллегам критика.