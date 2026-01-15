В Кремль пришла девятилетняя девочка "на место" Зарубина

Девочка Виктория, которой президент России Владимир Путин пообещал в ходе прямой линии организовать стажировку у корреспондента ВГТРК Павла Зарубина, работает в качестве журналиста в Кремле.

Виктория вместе с Павлом Зарубиным пришла в Кремль на церемонию вручения Путину верительных грамот. Девочка совместно со съемочной группой ВГТРК прошла по коридорам Кремля, снимая все происходящее на телефон.

Виктория, одна из самых юных участниц прямой линии. 19 декабря на программе "Итоги года" она обратилась не только к главе государства, но и к корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

Девочка сообщила, что в будущем планирует стать профессиональным репортером и предложила, когда вырастет и закончит университет, взять ее на место Зарубина.

Путин в ответ пообещал, что попросит журналиста ВГТРК организовать для Виктории стажировку.