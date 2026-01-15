Сальдо: девять пострадавших при атаке в Хорлах остаются в больницах
Девять пострадавших при атаке ВСУ в Хорлах Херсонской области остаются в больницах, в том числе один ребёнок находится на лечении в Москве.
Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«В больницах находятся восемь человек. Всего 32 человека обратились за помощью», — цитирует его ТАСС.
Сальдо уточнил, что они проходят лечение в крымских больницах.
Один из пострадавших детей находится на лечении в Москве, заявил он.
Ранее Сальдо заявил, что в результате теракта Вооружённых сил Украины в курортном посёлке Хорлы Херсонской области погибли 16 женщин, шестеро мужчин и два ребёнка.