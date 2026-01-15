Игорь Золотовицкий оставил шикарное наследство

Накануне, 14 января, умер известный артист Игорь Золотовицкий. Ему было 64 года. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

© ТВ Центр

Теперь журналисты выяснили, кому достанется наследство артиста. Если окажется, что Золотовицкий не подготовил завещания, то все его имущество достанется супруге Вере Харыбиной и сыновьям Алексею и Александру. Имущество, согласно закону, будет разделено между ними поровну, на три равные доли. Об этом рассказал юрист Александр Кудряшов Teleprogramma.org.

На 2021 год было известно, что в собственности у артиста была недвижимость общей площадью почти 800 квадратных метров, а также два автомобиля. Его годовой доход в тот период оценивался в 6,3 миллиона рублей. В Сети некоторые комментаторы назвали наследство Золотовицкого шикарным.

Напомним, что актера похоронят 17 января. Прощание с Игорем Золотовицким пройдет в МХТ имени Чехова — на сцене, которой он отдал более 40 лет. После гражданской панихиды состоится отпевание в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Последний приют актер обретет на Троекуровском кладбище рядом с Евгенией Добровольской и Борисом Клюевым.