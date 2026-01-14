В России установят порядок свиданий в СИЗО

Для отказа обвиняемому в преступлении в свидании должны быть предоставлены веские основания. Это предполагает законопроект, который Госдума единогласно приняла в первом чтении.

© Российская Газета

Пока что в российском законодательстве не урегулирован порядок предоставления свиданий подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, содержащихся под стражей.

"На практике это нередко приводит к необоснованным отказам и последующим жалобам", - объяснил один из авторов инициативы, председатель профильного Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Конституционный суд РФ ранее обратил внимание на данный законодательный пробел и постановил его исправить, защитив права граждан, содержащихся под стражей. Таким образом, проект подготовлен во исполнение его вердикта.

Согласно законопроекту, порядок предоставления свиданий не может быть произвольным. Органы, ведущие производство, должны будут выдавать письменное решение о предоставлении свиданий, либо об отказе в таковом. Как объяснил Пискарев, для отказа должны быть представлены веские основания. Таковые могут быть связаны, во-первых, с необходимостью защиты прав и свобод других лиц. Вторая возможная группа оснований - необходимость защиты интересов следствия по уголовным делам.

"При этом заявитель получит возможность обжаловать отказ прокурору или обратиться в суд общей юрисдикции", - добавил глава профильного комитета.

Содержащимся под стражей может быть предоставлено не более двух свиданий в месяц с родственниками и иными лицами. Срок одного свидания - до трех часов. Эти правила уже прописаны в законодательстве, и в этом плане законопроект ничего не меняет.

"Кроме того, мы предлагаем устранить еще один пробел, прямо закрепив в законе, что консульские должностные лица вправе иметь свидания с подозреваемым или обвиняемым, являющимся иностранным гражданином", - добавил Пискарев.

Такие свидания будут происходить в соответствии с общими требованиями. Каких-либо специальных условий для них установлено не будет, подчеркнул парламентарий.

"Принятие предложенных изменений поможет обеспечить соблюдение прав всех участников уголовного судопроизводства и повысить правовую определенность в этой сфере", - подчеркнул он.

Член Комитета ГД по госстроительству и законодательству Дмитрий Новиков считает, что этот законопроект особенно актуален для содержащихся под стражей матерей, которым иногда отказывают в свиданиях с детьми. Ко второму чтению он намерен предложить поправку об увеличении максимального срока свидания с трех до четырех часов.

"Таким образом, мы уравняем в правах лиц, чья вина еще не доказана, к правам граждан, уже приговоренных к лишению свободы", - объяснил депутат.

Член профильного комитета Джамаладин Гасанов подтвердил в комментарии "РГ": отказы в свиданиях в СИЗО по той причине, что порядок не прописан, действительно случаются.

"Это дает почву для произвола: следователи часто отказывают без объяснения причин, а процедура обжалования таких отказов запутана", - сказал депутат.

Даже четко не установлено, по каким нормам жаловаться.

Законопроект, по его словам, написан как с опорой на позицию Конституционного Суда, так и на международные стандарты защиты прав человека.

"Ходатайства о свиданиях переводятся исключительно в плоскость Уголовно-процессуального кодекса, - заявил Гасанов. - Это обяжет должностных лиц принимать только мотивированные решения и обеспечит заинтересованным лицам возможность максимально быстрого судебного оспаривания".

В целом данная инициатива является крайне важным шагом к гуманизации системы, добавил парламентарий.