Раскрыта судьба наследства Золотовицкого

Имущество заслуженного артиста России, ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого достанется наследникам первой очереди, если он не оставил завещание. О судьбе имущества актера рассказал юрист Александр Кудряшов в беседе с «Газетой.Ru».

Наследство могут получить жена Золотовицкого Вера Харыбина и его сыновья Алексей и Александр. При отсутствии завещания распределение происходит в равных долях. Кроме того, важно учитывать режим имущества супругов: что было оформлено лично, а что является совместно нажитым. Кудряшов подчеркнул, что наследство распределяется после выделения супружеской доли.

«Конкретные доли и состав имущества определяются по документам в рамках наследственного дела у нотариуса», — добавил юрист.

По данным издания, Золотовицкий владел недвижимостью общей площадью 792 квадратных метра, а также двумя транспортными средствами. Согласно информации за 2021 год, доход артиста составлял 6,3 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что Золотовицкого не стало из-за онкологического заболевания. Актер страдал от рака желудка.