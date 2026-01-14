Названо место прощания с Игорем Золотовицким

Прощание с заслуженным артистом России Игорем Золотовицким состоится в Московском художественном театре имени Чехова, на сцене которого актер служил более 40 лет. Об этом сообщила пресс-служба учреждения в Telegram.

Дата и время церемонии будут названы позже. Известно также, что артист будет похоронен на Троекуровском кладбище.

Представители МХТ имени Чехова отметили, что кончина Золотовицкого стала огромным горем для всех его коллег.

«Не только его семья, но и мы все — многочисленные коллеги, ученики и друзья — сегодня осиротели. Игорь Яковлевич был не только прекрасным актером, педагогом, театральным деятелем, но и человеком редкой, неохватной души», — подчеркнули в театре.

Из публикации также следует, что онкологическое заболевание, ставшее причиной смерти артиста, проявилось лишь в середине 2025 года.

Золотовицкого не стало утром 14 января, ему было 64 года. Сообщалось, что актера трижды госпитализировали в конце 2025 года. 10 января 2026-го он вновь попал в больницу из-за рака желудка.