Доступ к мобильному интернету восстановили на Камчатке

На Камчатке жителям вернули доступ к мобильному интернету всех операторов сотовой связи – Мегафон, МТС, Билайн, Т2. В Петропавловске-Камчатском трудности с мобильным интернетом фиксировались с 31 декабря прошлого года.

По данным регионального министерства цифрового развития, 13 января федеральным центром принято решение о частичном снятии ограничений по передаче данных в сетях сотовой связи операторов «большой четверки». Жители других населенных пунктов в социальных сетях сообщают, что работа мобильного интернета восстановлена – работают мессенджеры, банковские приложения и браузеры.

Министерство цифрового развития Камчатки согласовало с операторами связи порядок предоставления скидок либо перерасчета абонентской платы за период, когда услуги людям не оказывались.

Ранее власти региона объяснили ограничения необходимостью обеспечения мер безопасности на стратегических объектах.