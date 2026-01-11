Поезд Деда Мороза вернулся в Великий Устюг

Поезд Всероссийского Деда Мороза завершил новогоднее путешествие по стране и вернулся домой, в Великий Устюг. Волшебный состав преодолел более 20 000 километров от Владивостока до Мурманска, сообщает телеграм-канал Деда Мороза.

Всероссийский Дед Мороз, прибыв в свою столицу, пообщался с детьми и взрослыми, и поздравил всех с наступившим Новым годом.

«Пусть ваша жизнь наполнится счастливыми мгновениями, а чудеса всегда будут рядом. Верьте в добрую сказку, ведь она живёт в каждом благом деле, в каждом искреннем слове да в каждом любящем сердце. Здоровья вам, родные мои, крепкого, богатырского, благополучия и успехов во всех начинаниях!» — пожелал Дед Мороз.

Поезд Деда Мороза — это уникальный совместный проект правительства Вологодской области и РЖД. Ежегодно он отправляется в праздничное зимнее путешествие.

Проект существует 5 лет. За это время новогодний поезд посетил 370 больших и малых городов, проехав более 120 тысяч километров.