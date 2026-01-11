В Воронеже начали устранять последствия падения обломков БПЛА

Власти Воронежа приступили к обследованию районов, пострадавших в результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов, и готовятся к восстановительным работам. Как сообщил мэр города Сергей Петрин в своём Telegram-канале, работы ведутся по поручению губернатора Александра Гусева.

Глава городской администрации также призвал жителей воздержаться от публикации в сети фотографий, видео и географических привязок, связанных с инцидентом, и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Напомним губернатор сообщал, что в субботу вечером силами ПВО над Воронежем было сбито около десяти БПЛА. Падение их фрагментов привело к ранениям двух человек, повреждениям трёх многоквартирных домов и одного строящегося объекта, а также к возгоранию в одной из квартир, которое было быстро ликвидировано.

