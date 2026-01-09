Певица Лариса Долина планирует передать ключи от квартиры в столичном районе Хамовники, которую у нее ранее приобрела Полина Лурье, во второй половине дня 9 января.

Об этом ТАСС сообщила адвокат артистки Мария Пухова.

"Передача ключей от квартиры Долиной запланирована на сегодня, 9 января, на вторую половину дня", - сказала она.

Ранее адвокат Лурье Светлана Свириденко подтвердила ТАСС, что Долина освободила жилплощадь.

Представитель певицы Сергей Пудовкин не ответил на вопрос ТАСС о том, будет ли певица лично участвовать в передаче ключей. По словам адвоката Свириденко, по закону вместо нее это может сделать уполномоченное артисткой лицо.

В августе 2024 года появилась информация о том, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины, и продала свою квартиру. Позже на основании решения Хамовнического суда Москвы сделка была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов.

Охрана дома, где находится квартира Долиной, перекрыла доступ во двор и подъезд

Последней инстанцией для подачи жалобы стал Верховный суд РФ, куда обратилась Лурье. По решению Верховного суда право собственности остается за Лурье, а Долина незаконно проживала в квартире и должна была ее покинуть.