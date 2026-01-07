В России прорабатывается пилотный проект домашних яслей

Общественная палата и Министерство просвещения России работают над пилотным проектом «коллективного присмотра» за детьми до трёх лет.

Как рассказал председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко, по замыслу, родители смогут отдавать ребёнка в домашние ясли по соседству. По его словам, рассматривается концепция, когда многодетная мама создаёт «семейный детский сад», где присматривает не только за своими детьми, но ещё и за другими.

«Родители смогут отдавать детей в возрасте до трёх лет именно на уход и присмотр непосредственно в такую семью, или, допустим, в дошкольную группу рядом с домом», — цитирует Рыбальченко ТАСС.

В Совфеде ранее заявили, что готовы проработать меры для увеличения рабочего дня детских садов.

Российский лидер Владимир Путин между тем в рамках формата прямой линии, которая объединена с большой пресс-конференцией, заявил о важности решения вопроса с яслями в детских садах.