Умерла балерина Эмма Минченок

Известная ленинградская балерина Эмма Минченок умерла на 94-м году жизни. Об этом сообщила критик Ольга Федорченко.

© Соцсети

Федорченко написала в телеграм-канале, что в начале нового года пришла печальная весть: умерла ленинградская балерина Эмма Владимировна Минченок.

«Нежная, тонкая, трепетная, поэтичная, негромкая, но которую увидев, не забудешь… Один из самых счастливых семейных балетных союзов Ленинграда был Эммы Минченок и Бориса Брегвадзе. Их сын Андрей Брегвадзе был лучшим характерным танцовщиком и невероятно интересным, незабываемым актером Малого оперного театра (Михайловский театр)», — отметила Федорченко.

Минченок родилась в 1932 году. Ребенком пережила блокаду Ленинграда, ее семья смогла эвакуироваться весной 1942 года. Окончила Ленинградское художественное училище (педагог Фея Балабина).

С 1953 по 1977 годы работала в театре балета им. С. М. Кирова (Мариинский театр). Была первой исполнительницей партии Менады в балете «Спартак» в 1956 году. Исполняла партии в балетах «Каменный цветок»,«Бахчисарайский фонтан», «Конек-Горбунок», «Легенда о любви».