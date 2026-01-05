5 января: какой праздник отмечают в России и мире

5 января в мире отмечают Международный день бойскаутов и День кетодиеты. Православные вспоминают десять святых мучеников Критских. Свой день рождения отмечает музыкант Мэрилин Мэнсон. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 5 января — в материале «Ленты.ру».

Праздники в мире

Международный день бойскаутов

«Скаут» в переводе с английского означает «разведчик». Основателем этого движения считается генерал-майор Роберт Баден-Пауэлл, который прославился во время англо-бурской войны. Будучи комендантом одной из крепостей в Южной Африке, он сформировал вспомогательное подразделение из местных мальчиков, которые занимались разведкой и работали в качестве посыльных. Вернувшись на родину, Баден-Пауэлл написал книгу «Разведка для мальчиков», а в 1907 году Великобритании Движение скаутов.

День кетодиеты

Кетогенная, или кетодиета — это система питания, в которой основу рациона составляют жиры, а количество углеводов резко ограничивается. Придумал ее врач клиники Мейо (Mayo Clinic) Рассел Уайлдер еще в 1921 году как эффективную методику лечения детей с эпилепсией. В качестве противосудорожной терапии ее применяли на протяжении почти десяти лет, вплоть до изобретения специальных противоэпилептических препаратов.

Какие еще праздники отмечают в мире 5 января

Международный разгрузочный день; День работников социальной защиты в Республике Беларусь; Национальный день сценаристов в США.

Какой церковный праздник 5 января

День памяти десяти святых мучеников Критских

Согласно Крита жестоко преследовал местную Церковь. Однажды перед ним предстали десять христиан, которые твердо исповедали свою веру на суде и обличили поклонение идолам. В течение 30 дней их подвергали пыткам, но чудом они остались в живых. Перед казнью они молились, чтобы Господь просветил их мучителей светом истинной веры, а затем всех святых обезглавили.

Какие еще церковные праздники отмечают 5 января

Предпразднство Рождества Христова (2-6 января); День памяти святителя Феоктиста, архиепископа Новгородского; День памяти преподобного Нифонта, епископа Кипрского; День памяти преподобного Павла, епископа Неокесарийского; День памяти равноапостольного Наума Охридского.

Приметы на 5 января

В народе 5 января — Федулов день. На Руси в это время пекли обрядовое печенье, которое заворачивали в чистую материю и убирали вплоть до Рождества.

На крышах висит много длинных и частых сосулек — к хорошему урожаю. Какая погода в этот день – такой она будет и весь ноябрь. Животные ведут себя беспокойно — к сильным морозам.

Кто родился 5 января

Советский писатель-натуралист является автором более 60 книг о природе. В числе его лучших произведений: «Белые тигры», «Иду я по лесу», «Необыкновенный зверь», «Сорочьи сказки», «Лесные невидимки», «Под шапкой-невидимкой» и другие.

Американский музыкант получил широкую известность благодаря своим эпатажным образам и ярким представлениям на концертах. Свой сценический псевдоним он сформировал, сложив имена двух знаковых для Америки фигур: актрисы Мэрилин Монро и преступника Чарльза Мэнсона — тем самым сочетая в себе «прекрасное» и «ужасное».

Кто еще родился 5 января

Виктор Лебедев (1935-2021) — советский и российский композитор; Умберто Эко (1932-2016) — итальянский философ и писатель; Брэдли Купер (51 год) — американский актер; Хаяо Миядзаки (85 лет) — японский режиссер-аниматор; Василий Соломин (1953-1997) — первый советский чемпион мира по боксу в легком весе.