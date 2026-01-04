Президента «Ленкома» прооперировали

Перед новым годом медики прооперировали 78-летнего президента «Ленкома» Марка Варшавера. Об этом пишет Mash в Telegram.

По информации издания, Варшавер попал в больницу накануне праздников, проведя там три дня. Врачи удалили ему доброкачественное новообразование. Операция прошла без осложнений и через два дня президента «Ленкома» выписали домой, запретив любые физические нагрузки.

Ранее Варшавера экстренно госпитализировали с бронхитом.

В декабре 2024 года стало известно о смерти народной артистки России Веры Алентовой, которой было 83 года. Актрисе стало плохо в Театре имени Маяковского во время прощания с актером Анатолием Лобоцким. Позже появилось видео, как Алентову выносят из здания врачи скорой помощи.