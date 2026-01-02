Секретное пророчество: каким будет 2026 год

2026-й будет Годом «дружбы всех народов», заявил верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол. «Вечерняя Москва» узнала, что нас ждет впереди.

© Вечерняя Москва

Кара-оол Допчун-оол стоит во главе кызыльской местной религиозной организации шаманов «Адыг-Ээрен» («Дух медведя»). На пост верховного шамана России его выбрали в 2018 году. В беседе с журналистами шаман отметил, что некоторые угрозы в грядущем году будут, но по силе они не представляют опасности для России.

— В новом году россиянам надо найти дружбу всех народов. С азиатскими народами лучше, но надо найти и путь дружбы на Запад, — подчеркнул верховный шаман.

А что говорят звезды?

Астролог Екатерина Егорова в беседе с «Вечерней Москвой» утверждает, что прогноз на год вперед определяется движением медленных планет, Сатурна и Юпитера.

— Положение Сатурна покажет, через какие качества мы обретаем системность и становимся зрелыми, глубокими, смиренными. Проверки на прочность, начавшиеся в 2025 году, продолжатся до января 2028 года. Под этим влиянием окажутся дальние путешествия, могут возрасти расходы (штрафы). Обратите внимание на здоровье стоп, зубов, органов пищеварения. Пройти все испытания поможет фокус на наведении порядка. Когда есть планы — все складывается. Запланируйте полный чекап по здоровью, в финансах — закройте долги и кредиты, примите добровольные ограничения, начните хотя бы с режима дня и питания. Будьте готовы к задержкам хороших результатов, но помните, что зрелое и важное не формируется быстро.

Положение Юпитера, по словам Екатерины, показывает, в каких сферах нам будет сопутствовать удача, какие будут открываться возможности:

— За 2026 год Юпитер несколько раз поменяет свое положение. До 1 июня будут те же тенденции, как с середины мая по середину октября 2025 года: духовные учения и концепции будут раскрываться в более приземленные смыслы, поток знаний, новых знакомств, свежих обстоятельств, быстрых перемен. С 1 июня по ноябрь у нас есть пять месяцев, чтобы смягчить и решить задачи, которые нам создаст Сатурн. Также это хорошее время для проявления заботы к близким. Поддержите чувство семьи и опоры, общих ценностей, культуру и традиции. С ноября будет возможность для увеличения доходов, как результат карьерного роста за предыдущий год или для собственников бизнеса. Вас ждет новое, более статусное окружение, но только если решены семейные и личные задачи, если они не перетягивают внимание. Для многих женщин, если они не являются активными руководителями, может стать актуальной тема детей. Если они давно откладывали эти вопросы — пора уйти в декрет или позаботиться об уже рожденном ребенке.

Магия чисел

Каким будет 2026 год в мировом масштабе, рассказала «Вечерней Москве» нумеролог Анна Алтухова. Эксперт отмечает: исходя из нумерологических расчетов, 2026 год несет энергию числа 1:

— Мир точно не будет прежним, единица — это начало нового нумерологического цикла, и главная задача человечества — не сопротивляться переменам, а научиться быть открытыми ко всему новому. В мировом масштабе 2026 год это глобальные новые старты, возможно появление новых международных инициатив, пересмотр старых альянсов или создание новых. Прорывы и инновации: ожидается значительный прогресс в науке, технологиях, искусстве. Могут появиться новые изобретения или подходы к решению давно существующих проблем. Энергия единицы — это энергия перемен: могут появиться новые лидеры или движения, которые зададут тон на долгие годы. Этот год несет возможности для роста тем, кто готов проявлять инициативу и брать на себя ответственность.

СЕКРЕТНОЕ ПРОРОЧЕСТВО

В соцсетях пишут о засекреченном пророчестве медиума Вольфа Мессинга. Он якобы указал дату, когда мир навсегда изменится, — 26 февраля 2026 года.

«Человек с голубыми глазами будет стоять перед выбором между войной и миром. От его решения зависит, увидит ли человечество 2027 год. В этот день произойдет событие, которое заставит содрогнуться весь мир».

В предсказании говорится о сближении трех мощных сил, символы которых — медведь, орел и дракон. Очевидно, речь о России, США и Китае. Есть и четвертая сила, владеющая золотом и властью, которая стремится схлестнуть эти силы. Предвестником перемен станет появление кометы.