Анатолий Кашпировский раскрыл, как будет встречать Новый год

Психотерапевт Анатолий Кашпировский рассказал журналистам, что будет отмечать Новый год. Вместе с тем, у него на столе не будет ни оливье, ни алкоголя, пишет Shot.

Телеведущий уточнил, что предпочитает спортивное питание, белковую диету, «полный ЗОЖ».

Кашпировский заметил, что будет встречать Новый год в окружении родных, у телевизора. Он добавил, что куранты и передачи — обязательный атрибут встречи праздника.

По словам Алексея Михайловича, во второй половине января он начнет готовиться к выступлению в Москве, запланированному на март 2026 года.

Среди важных целей также — набрать 10 килограммов и вернуть прежнюю форму после того, как состояние ухудшилось на фоне онкологии, пояснил 86-летний телеведущий.

Кашпировский пояснил, что собирается много тренироваться, качать пресс, подниматься по лестницам, регулярно делать зарядку и даже выполнять силовые тренировки с гантелями.