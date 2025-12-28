На Сочи надвигается сильный шторм

Синоптики прогнозируют шторм в Сочи и федеральной территории «Сириус» с высотой волн до 4,5 м по 1 января. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города-курорта.

Чиновники пояснили, что с 28 декабря 2025 года по 1 января 2026 года ожидается комплекс опасных погодных явлений.

«На море: шторм с волнением до 6 баллов и высотой волн до 4,5 метров. В портах возможен тягун. Высока вероятность формирования смерчей над акваторией в районе Сочи и федеральной территории «Сириус». Выход в море крайне опасен», — заметили в пресс-службе.

В администрации уточнили, что в Сочи также пройдут сильные ливни с грозами, возможен подъем уровня воды в реках. Порывы ветра достигнут 22 м/с.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд уточнил, что в высокогорьях Сочи порывы ветра могут достигать 35 м/с.

Метеоролог заметил, что в предгорьях ожидается очень сильный снег, на побережье местами прогнозируются заморозки до −5…−2 °С, что создаст условия для гололедицы.

Кроме того, в горах Сочи, находящихся выше 500 метров над уровнем моря, объявлено экстренное предупреждение о лавинной опасности.