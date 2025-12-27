Актер и каскадер Александр Иншаков был госпитализирован. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Иншаков попал в больницу в состоянии средней степени. Ему диагностировали гипертонию — высокое давление и нарушение сердечного ритма. Артист пробыл в отделении терапии четыре дня. Врачи посоветовали каскадеру больше отдыхать и прописали лечение.

Александр Иншаков снимался в таких проектах, как «Бригада», «Человек с бульвара Капуцинов», «Асса», «Такси-блюз».

В декабре 2023 года Иншаков подал в суд на миллиард рублей против блогерши Анастасии Ивлеевой за организацию «голой» вечеринки, к иску присоединились 22 человека. Он требовал компенсации морального вреда. 10 января Хамовнический суд Москвы вернул коллективное исковое заявление.

Иншаков назвал недоразумением отказ суда рассматривать его заявление. Он заявлял, что планирует подать новый иск против блогерши из-за «голой вечеринки» и добавил, что ее извинения — «для детей».