Забивший жену гвоздодером актер вышел на свободу

Актер Константин Кордо-Сысоев, сыгравший ряд эпизодических ролей в сериалах про правоохранителей, вышел на свободу по УДО. Об этом пишет «СтарХит».

© kino-teatr.ru

По данным портала, шоумен, тамада, исполнитель ролей третьего плана, был четырежды женат. Свою последнюю жену, стюардессу Наталью Кордо-Сысоеву, он убил гвоздодером (по другим данным — битой с гвоздями) в апреле 2016 года.

Мужчина нанес супруге от 50 до 70 ударов, бил даже после того, как стало понятно, что женщина уже мертва.

По версии следствия, Константин и Наталья поругались на почве ревности. После убийства мужчина попытался замести следы преступления и бросил труп в воду.

На суде артист свою вину отрицал, позволял себе резкие и саркастические высказывания в адрес близких погибшей.

«Я не понимаю, за что?! За что? Как можно так убить человека? Это очень жестоко. Константин еще спокойно пришел на похороны со всеми вместе. Нас трясло, там не было слез. Там был ужас», — рассказала подруга Натальи.

В 2018-м суд приговорил Константина к 11 годам лишения свободы. В декабре 2025 года, не досидев 4 года до конца срока, он вышел по УДО, находится под подпиской о невыезде.

Журналисты заметили, что это шокировало близких погибшей красавицы-стюардессы.

В активе любвеобильного актера — роли второго и третьего плана в картинах «Серёжка Казановы», «Высокие ставки», «Такая работа», «Мата Хари», «Неразрезанные страницы», «Высокие ставки», «Принц Сибири», «Колыбель над бездной», «Трасса», «Ржавчина», «Икорный барон», «Я отменяю смерть», «Чужой район».