Россиянам объяснили, как правильно пить шампанское

На новогоднем столе часто можно увидеть бутылку шампанского. Однако, несмотря на свою кажущуюся простоту, этот напиток может быть весьма коварным и способен испортить праздник, если не соблюдать несколько элементарных правил, отметила врач Вера Сережина.

Как отметила специалист, один бокал (150 мл) шампанского считается допустимым для большинства взрослых. Однако восприимчивость к алкоголю индивидуальна, а некоторым людям лучше воздержаться от этого праздничного напитка, подчеркнула Сережина. Это в первую очередь дети, беременные и кормящие женщины, а также люди с заболеваниями ЖКТ.

Закуски к шампанскому должны быть легкими: фрукты, сыры, морепродукты. Важно соблюдать умеренность, уточнила врач. Это позволит раскрыть вкус напитка и снизит нагрузку на пищеварительную систему. Запивать шампанское лучше водой, это поможет поддерживать водный баланс и уменьшит риск обезвоживания, пояснила Сережина.

Эксперт добавила, что шампанское вызывает похмелье как и другие алкогольные напитки, но его газированность ускоряет всасывание алкоголя, что усугубляет интоксикацию. Смешивание напитков повышает риск передозировки и может потребовать медицинской помощи, добавила Вера Сережина.

Она также отметила, что не стоит использовать шампанское для «лечения», так как оно создает дополнительную нагрузку на печень. Лучше пить воду, детоксиканты или травяной чай.

В беседе с РИАМО эксперт также разъяснила, что традиция пить шампанское с сожженной бумажкой с желанием безопасна. Сожженная бумага превращается в уголь, который является природным адсорбентом. В небольших количествах уголь не причиняет вреда организму, пояснила Сережина.

