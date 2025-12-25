Умерла актриса Вера Алентова

На 84-м году жизни скончалась народная артистка России Вера Алентова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Театр имени Пушкина.

Сегодня СМИ проинформировали о том, что Алентовой стало плохо на прощании с актером Анатолием Лобоцким. Со слов очевидцев, 83-летнюю актрису вынесли на носилках в машину скорой помощи. Информация о кончине артиста появилась 20 декабря.

«Случилось большое горе…Не стало Веры Валентиновны Алентовой. Она служила в Театре Пушкина 60 лет. Наша скорбь безгранична», — говорится в сообщении тетра.

Кроме того, подчеркивается, что о дате и месте прощания пресс-служба проинформирует дополнительно.

Алентова стала широко известной благодаря своей главной роли в фильме «Москва слезам не верит», снятом режиссером Владимиром Меньшовым. Эта картина была удостоена премии «Оскар» в 1981 году в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». В браке с Владимиром Меньшовым у нее появилась дочь Юлия, которая также стала актрисой и телеведущей.