Медведев исполнит новогодние мечты детей из России и ДНР

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний", сообщает пресс-служба партии.

В рамках акции Медведев исполнит желание 12-летнего Ивана из Благовещенска, который мечтает получить на Новый год велосипед.

Также Медведев исполнит желание 16-летнего саратовца о хоккейном бауле, четырехлетней Вероники из Нижнего Новгорода об умной колонке и 14-летней Дарьи из Донецка, которая хочет побывать на съемках фильма.