Россиян призвали бояться зимней пыли

Зимой россияне могут столкнуться с так называемым зимним пылевым синдромом. Об этом «Газете.Ru» рассказала аллерголог-иммунолог Soft Medical Center Селма Аршба.

© Lenta.ru

По ее словам, воздух в квартирах становится сухим из-за отопления, в итоге пересыхают слизистые и пропускают пыль с бактериями. Домовые клещи в подушках, матрасах, коврах и игрушках выделяют мощные аллергены, провоцируя ринит или астму. Проблема усугубляется, когда квартиру не проветривают.

Врач рекомендовала поддерживать влажность на уровне 40-50 процентов с помощью увлажнителя. Также рекомендуется стирать белье при температуре 60 градусов, использовать наматрасники.

