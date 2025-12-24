24 декабря: какой праздник отмечают в России и мире

24 декабря в России отмечается день воинской славы — годовщина взятия крепости Измаил. У западных христиан на эту дату выпадает Сочельник — канун Рождества. Свой день рождения отмечает певец Дима Билан. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 24 декабря — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День взятия русскими войсками турецкой крепости Измаил

Штурм Измаила 11 декабря (по старому стилю) 1790 года стал решающим моментом в Русско-турецкой войне 1787-1791 годов, в ходе которой Османская империя намеревалась отвоевать земли (в том числе Крым), ранее отошедшие России. Войска под командованием Александра Суворова примерно за девять часов сумели взять крепость, которая до этого считалась неприступной, тем самым приблизив окончание войны.

Праздники в мире

Сочельник на Западе

Согласно традиции, канун Рождества жители Европы и США проводят в кругу семьи. Верующие католики держат строгий пост и посещают предпраздничные мессы в храмах. Те, кто далек от религии, в Сочельник украшают дом, готовят подарки для близких и накрывают на стол.

День варежки

Считается, что прототипы современных варежек появились еще в первом тысячелетии нашей эры. Особенно востребованным этот предмет гардероба оказался в северных широтах. Так, в России примерно с XIII века «рукавицы» носили дети, женщины и мужчины всех возрастов и сословий. Более того, варежки из дорогих материалов, украшенные золотым шитьем и самоцветами были показателем статуса и достатка.

Какие еще праздники отмечают в мире 24 декабря

День путешествия по витринам; День независимости в Ливии.

Какой церковный праздник 24 декабря

День памяти преподобного Никона Сухого

Согласно преданию, преподобный Никон оставил свое богатое наследство и принял иночество в Киево-Печерском монастыре. В 1096 году во время нашествия хана Боняка его вместе с другими иноками взяли в плен. Ожидая выкупа, хан жестоко издевался над святым, а Никон в ответ заявлял, что рано или поздно Господь вернет его в монастырь.

Так и случилось. В один из дней святой узник внезапно стал невидим, стражники лишь отовсюду слышали слова «Хвалите Господа с Небес». Святой же чудесным образом перенесся в Успенскую церковь и рассказал удивленной братии о своем спасении.

Какие еще церковные праздники отмечают 24 декабря

День памяти преподобного Даниила Столпника; День памяти мученика Миракса Египтянина; День памяти мучеников Акепсия и Аифала Арбесских.

Приметы на 24 декабря

24 декабря по народному календарю — Никонов день. Святому молились, чтобы очистить душу и отогнать нечисть, стремящуюся проникнуть в дом вместе с вьюгой.

Оттепель в этот день предвещает половодье весной. Лучи солнца простираются вверх по небу — к заморозкам, вниз — к метели. Оставить веник у дверей — плохая примета, его может украсть нечистая сила для катания по ночному небу.

Кто родился 24 декабря

Советский актер, телеведущий, писатель и драматург. Широко известен как автор сказки в стихах «Про Федота-стрельца, удалого молодца». Также Филатов снимался в картинах «Экипаж», «С вечера до полудня», «Забытая мелодия для флейты» и многих других.

Российский певец, заслуженный артист Российской Федерации. Большую славу Диме Билану принесла победа на «Евровидении» с песней Believe. До настоящего времени он — единственным исполнитель из России, победивший на конкурсе. Кроме музыки, Дима Билан активно участвует в телешоу, в частности он был одним из наставников вокального проекта «Голос».

Кто еще родился 24 декабря

Бурак Озчивит (41 год) — турецкий актер; Стефани Майер (52 года) — американская писательница; Рики Мартин (54 года) — пуэрто-риканский певец; Ава Гарднер (1922-1990) — американская актриса.