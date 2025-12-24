Дуров высказался об ориентации президента Франции

Основатель и глава Telegram Павел Дуров пошутил про ориентацию президента Франции Эммануэля Макрона.

Предприниматель ранее пофантазировал о логотипе для своей программы донорства спермы. В социальной сети X он поделился фотографией листа бумаги в клетку с заметками и наброском, похожим на логотип в виде круга с буквами pd, которые, скорее всего, отсылают к инициалам Дурова.

Один из комментаторов указал бизнесмену, что аббревиатуру pd используют во Франции для обозначения людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

"Тогда это будет негомосексуальный проект, который выдает себя за гомосексуальный. Как президент Франции, только наоборот", - ответил Дуров, сопроводив сообщение перевернутым смайликом.

Накануне Дуров заявил о готовности полностью оплачивать процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) для женщин младше 38 лет, желающих зачать ребенка с использованием его донорского материала. Дуров подчеркивает, что рассматривает донорство как "гражданскую ответственность" и способ снизить стигматизацию подобных практик.