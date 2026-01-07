Зачем раньше люди чернили зубы

Практика намеренного очернения зубов существовала в разных культурах мира на протяжении столетий. Темные зубы считались признаком красоты, социального статуса, зрелости и даже здоровья. «‎Рамблер» расскажет, как чернили зубы в разных культурах и зачем.

Чернение зубов практиковалось осознанно и системно: существовали рецепты, ритуалы, возрастные нормы и социальные ограничения. В некоторых обществах этот обычай был обязательным для женщин, в других — добровольным, но социально поощряемым.

Япония

Наиболее документированной практикой чернения зубов является японский обычай охагуро, существовавший с VIII по конец XIX века. Женщины окрашивали зубы в черный цвет с помощью раствора, приготовленного из железных опилок, уксуса и растительных компонентов. Получавшийся состав вступал в реакцию с эмалью и образовывал стойкое темное покрытие.

Изначально охагуро практиковался при императорском дворе и среди аристократии, затем распространился на самурайское сословие и городское население. Для замужних женщин чернение зубов служило социальным маркером: оно символизировало верность мужу и завершение периода брачного поиска. Девушки без черных зубов считались незрелыми или находящимися в переходном возрасте.

Помимо эстетики, обычай имел и практическое значение. Исследования японских стоматологов XX века показали, что составы для охагуро действительно снижали риск кариеса и защищали эмаль от разрушения. Железные соли создавали на поверхности зубов пленку, частично препятствующую развитию бактерий.

Отказ от охагуро начался в период реставрации Мэйдзи, когда Япония стала ориентироваться на западные стандарты внешности. В 1870-х годах практика была официально запрещена для государственных служащих и вскоре постепенно исчезла.

Юго-Восточная Азия

Чернение зубов было широко распространено в Таиланде, Вьетнаме, Камбодже, Лаосе и на Филиппинах. Здесь темные зубы ассоциировались с браком, взрослением и социальным признанием. Процедура часто проводилась в подростковом возрасте и сопровождалась обрядами инициации.

В традиционных представлениях региона белые зубы считались признаком животного начала. Их сравнивали с клыками хищников и связывали с дикостью. Почернение зубов, напротив, символизировало контроль над телом, дисциплину и принадлежность к человеческому обществу.

В некоторых общинах считалось, что темные зубы делают речь чище, а дыхание — менее зловонным. Использовались растительные красители, древесные смолы, отвары листьев и коры. Процедура могла повторяться регулярно, чтобы поддерживать цвет.

Колониальные администрации XIX–XX веков активно боролись с этим обычаем, считая его признаком отсталости. В результате к середине XX века практика почти исчезла, сохранившись лишь в отдельных этнических группах.

Европа

В Европе зубы чернили не с помощью раствора, как правило, с помощью сахара. В XVI–XVII веках в странах Западной Европы белые зубы ассоциировались с бедностью и крестьянским происхождением. А зубы с кариесом были в моде. Причина была проста: сахар был дорогим продуктом, доступным в основном знати, и его регулярное употребление вызывало разрушение эмали и потемнение зубов.

В Англии при дворе Елизаветы I потемневшие зубы стали своеобразным символом статуса. Сохранились упоминания о том, что некоторые придворные специально затемняли зубы, чтобы не выглядеть беднее королевы. Так как денег на сахар у них не было, использовались сажа, порошки на основе угля и травяные смеси.

Россия и Восточная Европа

На территории России и Восточной Европы чернение зубов чаще было следствием образа жизни, но иногда приобретало сознательный характер. Употребление крепкого чая, травяных настоев, дегтя и золы приводило к стойкому потемнению эмали. В народной медицине существовало убеждение, что темные зубы крепче и менее подвержены «червю», под которым понимали кариес.

В некоторых регионах женщины намеренно натирали зубы золой или древесным углем, считая это профилактикой болезней. Хотя такие методы действительно обладали слабым антисептическим эффектом, они также ускоряли износ эмали. Важно отметить, что отсутствие белоснежных зубов не воспринималось как эстетическая проблема вплоть до конца XIX века, когда в моду, наконец, вошли западные представления о гигиене и внешности.

Современное восприятие белых зубов как универсального стандарта эстетики — сравнительно позднее явление, сформировавшееся лишь в XIX–XX веках. Поэтому сегодня мы, наоборот, делаем все возможное, чтобы сделать зубы белыми. С развитием стоматологии, появлением зубных щеток, паст белые зубы стали символом чистоты, молодости и контроля над телом. То, что ранее считалось красивым и уместным, стало восприниматься как признак отсталости.

