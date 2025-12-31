Ужасающие пророчества Нострадамуса, которые сбылись

Имя Мишеля де Нострдама, более известного как Нострадамус, знакомо многим. Талантливый врач, астролог, мыслитель эпохи Возрождения, главным трудом которого стал сборник «Центурии», опубликованный в 1555 году и дополненный позднее, состоит из сотен катренов, написанных сложным, зашифрованным языком. Считается, что его тексты предсказывают будущее. «‎Рамблер» расскажет об исторических событиях, которые он якобы описал заранее.

Нострадамус сознательно избегал прямых указаний. Он смешивал французский, латинский, провансальский и греческий языки, использовал анаграммы, метафоры и астрологические аллюзии. Это был его способ защитить себя от обвинений в ереси и от возможных преследований. Именно эта многослойность текста стала причиной того, что его пророчества продолжают интерпретировать и переосмысливать даже спустя пять веков.

Гибель короля Генриха II Французского

Катрен I.35 считается одним из наиболее известных и часто цитируемых текстов Нострадамуса. Его связывают с гибелью французского короля Генриха II Валуа, произошедшей в 1559 году. Событие имело широкий резонанс уже среди современников Нострадамуса, что дополнительно усилило интерес к совпадению.

Во время торжественного рыцарского турнира, устроенного в честь заключения мира и королевской свадьбы, Генрих II вступил в поединок с молодым дворянином. В момент удара обломок копья пробил визор шлема и проник в глаз, вызвав тяжелую черепно-мозговую травму. Король умирал несколько дней, испытывая сильные мучения.

Именно совпадение образов — «молодой лев», «старый лев», «золотая клетка», смертельное ранение в глаз — породило мнение, что Нострадамус описал это событие заранее. Скептики, однако, указывают, что рыцарские турниры с летальными исходами в XVI веке не были редкостью, а образ льва традиционно использовался для обозначения знати и королевской власти.

Наполеон Бонапарт

Образ великого полководца, который стремительно поднимается к вершинам власти, а затем терпит падение, встречается в нескольких катренах Нострадамуса. Наиболее известной стала интерпретация катрена I.60, где фигурирует загадочная последовательность имен, которую некоторые исследователи считают анаграммой имени Наполеона.

«ПО, НАЙ, ЛОРОН - будет больше огня, чем крови. Купаться в славе, великий убежит к месту слияния рек. Воспретит вход сорокам, В Памплоне Дюранс будет держать их в узилище»

Наполеон Бонапарт действительно прошел путь от офицера до императора Франции, подчинил значительную часть Европы, а затем был низложен и отправлен в изгнание. Подобные совпадения сделали его одной из самых популярных фигур в «нострадамусовской» традиции.

На самом деле под По, Най и Лорон (Олорон), скорее всего, подразумевались города в юго-западной Франции. Как раз именно в той области протекает река Дюранс. Эти города считались оплотом гугенотов, и их жители активно участвовали в религиозных войнах XVI века.

Французская революция и падение монархии

Ряд катренов Нострадамуса исследователи XIX века начали связывать с событиями Французской революции 1789 года и последующим террором. В текстах упоминаются образы обезглавленных правителей, толпы, восставшие против власти, разрушение старого порядка и кровь на улицах городов.

Особое внимание привлекли строки, где говорится о «простых людях», которые «возьмут власть», и о «падении короны». Эти формулировки стали особенно популярны в революционную эпоху, когда общество активно искало в прошлом подтверждение неизбежности происходящих перемен.

При этом ни в одном катрене нет прямых упоминаний Парижа, Бастилии или конкретных дат. Тем не менее масштаб насилия, казнь Людовика XVI и последующие репрессии сделали подобные интерпретации любопытными для историков и публицистов.

Великий лондонский пожар 1666 года

«Лондон потребует кровь невинных, Горящим огнем в 3*20 + 6. Многие дворцы будут уничтожены, А старая дама рухнет с огромной высоты своего трона»

Катрен II.51 часто упоминается в связи с Великим лондонским пожаром, уничтожившим значительную часть города в сентябре 1666 года. Пламя вспыхнуло в пекарне и из-за плотной застройки, деревянных домов и сильного ветра быстро распространился на соседние постройки. В течение нескольких дней были уничтожены тысячи зданий, включая церкви и жилые кварталы. Катастрофа оказала серьезное влияние на развитие города и архитектурные нормы.

Упоминание Нострадамусом числа «шестьдесят шестой» задним числом стали трактовать как намек на 1666 год. В XVII веке этот номер уже ассоциировался с апокалиптическими настроениями, поскольку число 666 считалось «числом зверя». Однако других весомых аргументов в пользу этой гипотезы не найдено.

Адольф Гитлер и Вторая мировая война

Особое место в интерпретациях занимает катрен с упоминанием имени «Hister». После Второй мировой войны это слово стали связывать с Адольфом Гитлером, несмотря на то что в античных источниках так называли нижнее течение Дуная.

«Дикие звери от голода переплывут реки. Большая часть лагеря станет напротив Hister´а В железной клетке потащат великого, Когда Рейн будет присматривать за германским ребенком»

В катрене говорится о войне, пересечении рек, огромных армиях и поражении лидера. Эти образы легко соотносятся с масштабом Второй мировой войны и крахом нацистского режима. Именно после 1945 года интерес к Нострадамусу резко возрос, а его тексты начали активно использоваться в публицистике и пропаганде.

Крушение башен-близнецов

11 сентября 2001 года случился страшный теракт: два самолета с террористами-смертниками на борту врезались в Северную и Южную башни Всемирного торгового комплекса в Манхэттене. Считается, что Нострадамус предсказал и его.

«Загорится небо на 45 градусе, Пламя достанет до великого нового города, Огромное пламя поднимется немедленно. Жестокое и холодное сердце принесет кровь»

Нью-Йорк — «новый город», что находится на 45 градусах широты. А под «двумя железными птицами» будто бы подразумеваются самолеты. Он также упомянул о том, что это станет причиной долгой вражды. Неудивительно, что многие сделали вывод, что речь шла об американско-афганской войне.

Разрушительное оружие и гибель городов

Некоторые катрены описывают «огонь, падающий с небес», «город, исчезающий за один миг», и «новую силу», превосходящую все известное ранее. Эти образы в XX веке стали связывать с применением атомного оружия.

«Близ гаваней в двух городах случатся два бедствия, Подобных которым еще никто никогда не видел. Голод, мор в городах, люди умирают от меча, С криками о помощи взывают к великому бессмертному Богу»

Этот катрен ассоциируется с ядерными взрывами в Хиросиме и Нагасаки. Однако во времена, когда жил Нострадамус, огонь был символом всех бедствий. И в истории было немало других войн, которые можно подбить под описание.

Так, образность, символизм и универсальность катрен Нострадамуса позволили многим поколениям находить в них отражение реальных исторических катастроф — войн, революций, гибели правителей и городов. Однако назвать их предсказаниями в строгом научном понимании все-таки нельзя. Слишком уж много разных интерпретаций можно подобрать для каждого катрена.

