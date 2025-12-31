Ужасающие пророчества Нострадамуса, которые сбылись
Имя Мишеля де Нострдама, более известного как Нострадамус, знакомо многим. Талантливый врач, астролог, мыслитель эпохи Возрождения, главным трудом которого стал сборник «Центурии», опубликованный в 1555 году и дополненный позднее, состоит из сотен катренов, написанных сложным, зашифрованным языком. Считается, что его тексты предсказывают будущее. «Рамблер» расскажет об исторических событиях, которые он якобы описал заранее.
Нострадамус сознательно избегал прямых указаний. Он смешивал французский, латинский, провансальский и греческий языки, использовал анаграммы, метафоры и астрологические аллюзии. Это был его способ защитить себя от обвинений в ереси и от возможных преследований. Именно эта многослойность текста стала причиной того, что его пророчества продолжают интерпретировать и переосмысливать даже спустя пять веков.
Гибель короля Генриха II Французского
Катрен I.35 считается одним из наиболее известных и часто цитируемых текстов Нострадамуса. Его связывают с гибелью французского короля Генриха II Валуа, произошедшей в 1559 году. Событие имело широкий резонанс уже среди современников Нострадамуса, что дополнительно усилило интерес к совпадению.
Во время торжественного рыцарского турнира, устроенного в честь заключения мира и королевской свадьбы, Генрих II вступил в поединок с молодым дворянином. В момент удара обломок копья пробил визор шлема и проник в глаз, вызвав тяжелую черепно-мозговую травму. Король умирал несколько дней, испытывая сильные мучения.
Именно совпадение образов — «молодой лев», «старый лев», «золотая клетка», смертельное ранение в глаз — породило мнение, что Нострадамус описал это событие заранее. Скептики, однако, указывают, что рыцарские турниры с летальными исходами в XVI веке не были редкостью, а образ льва традиционно использовался для обозначения знати и королевской власти.
Наполеон Бонапарт
Образ великого полководца, который стремительно поднимается к вершинам власти, а затем терпит падение, встречается в нескольких катренах Нострадамуса. Наиболее известной стала интерпретация катрена I.60, где фигурирует загадочная последовательность имен, которую некоторые исследователи считают анаграммой имени Наполеона.
«ПО, НАЙ, ЛОРОН - будет больше огня, чем крови.Купаться в славе, великий убежит к месту слияния рек.Воспретит вход сорокам,В Памплоне Дюранс будет держать их в узилище»
Наполеон Бонапарт действительно прошел путь от офицера до императора Франции, подчинил значительную часть Европы, а затем был низложен и отправлен в изгнание. Подобные совпадения сделали его одной из самых популярных фигур в «нострадамусовской» традиции.
Средневековые пророчества, которые сбылись
На самом деле под По, Най и Лорон (Олорон), скорее всего, подразумевались города в юго-западной Франции. Как раз именно в той области протекает река Дюранс. Эти города считались оплотом гугенотов, и их жители активно участвовали в религиозных войнах XVI века.
Французская революция и падение монархии
Ряд катренов Нострадамуса исследователи XIX века начали связывать с событиями Французской революции 1789 года и последующим террором. В текстах упоминаются образы обезглавленных правителей, толпы, восставшие против власти, разрушение старого порядка и кровь на улицах городов.
Особое внимание привлекли строки, где говорится о «простых людях», которые «возьмут власть», и о «падении короны». Эти формулировки стали особенно популярны в революционную эпоху, когда общество активно искало в прошлом подтверждение неизбежности происходящих перемен.
При этом ни в одном катрене нет прямых упоминаний Парижа, Бастилии или конкретных дат. Тем не менее масштаб насилия, казнь Людовика XVI и последующие репрессии сделали подобные интерпретации любопытными для историков и публицистов.
Великий лондонский пожар 1666 года
«Лондон потребует кровь невинных, Горящим огнем в 3*20 + 6. Многие дворцы будут уничтожены, А старая дама рухнет с огромной высоты своего трона»
Катрен II.51 часто упоминается в связи с Великим лондонским пожаром, уничтожившим значительную часть города в сентябре 1666 года. Пламя вспыхнуло в пекарне и из-за плотной застройки, деревянных домов и сильного ветра быстро распространился на соседние постройки. В течение нескольких дней были уничтожены тысячи зданий, включая церкви и жилые кварталы. Катастрофа оказала серьезное влияние на развитие города и архитектурные нормы.
Упоминание Нострадамусом числа «шестьдесят шестой» задним числом стали трактовать как намек на 1666 год. В XVII веке этот номер уже ассоциировался с апокалиптическими настроениями, поскольку число 666 считалось «числом зверя». Однако других весомых аргументов в пользу этой гипотезы не найдено.
Адольф Гитлер и Вторая мировая война
Особое место в интерпретациях занимает катрен с упоминанием имени «Hister». После Второй мировой войны это слово стали связывать с Адольфом Гитлером, несмотря на то что в античных источниках так называли нижнее течение Дуная.
«Дикие звери от голода переплывут реки.Большая часть лагеря станет напротив Hister´аВ железной клетке потащат великого,Когда Рейн будет присматривать за германским ребенком»
В катрене говорится о войне, пересечении рек, огромных армиях и поражении лидера. Эти образы легко соотносятся с масштабом Второй мировой войны и крахом нацистского режима. Именно после 1945 года интерес к Нострадамусу резко возрос, а его тексты начали активно использоваться в публицистике и пропаганде.
Крушение башен-близнецов
11 сентября 2001 года случился страшный теракт: два самолета с террористами-смертниками на борту врезались в Северную и Южную башни Всемирного торгового комплекса в Манхэттене. Считается, что Нострадамус предсказал и его.
«Загорится небо на 45 градусе, Пламя достанет до великого нового города, Огромное пламя поднимется немедленно. Жестокое и холодное сердце принесет кровь»
Нью-Йорк — «новый город», что находится на 45 градусах широты. А под «двумя железными птицами» будто бы подразумеваются самолеты. Он также упомянул о том, что это станет причиной долгой вражды. Неудивительно, что многие сделали вывод, что речь шла об американско-афганской войне.
Разрушительное оружие и гибель городов
Некоторые катрены описывают «огонь, падающий с небес», «город, исчезающий за один миг», и «новую силу», превосходящую все известное ранее. Эти образы в XX веке стали связывать с применением атомного оружия.
«Близ гаваней в двух городах случатся два бедствия, Подобных которым еще никто никогда не видел. Голод, мор в городах, люди умирают от меча, С криками о помощи взывают к великому бессмертному Богу»
Этот катрен ассоциируется с ядерными взрывами в Хиросиме и Нагасаки. Однако во времена, когда жил Нострадамус, огонь был символом всех бедствий. И в истории было немало других войн, которые можно подбить под описание.
Так, образность, символизм и универсальность катрен Нострадамуса позволили многим поколениям находить в них отражение реальных исторических катастроф — войн, революций, гибели правителей и городов. Однако назвать их предсказаниями в строгом научном понимании все-таки нельзя. Слишком уж много разных интерпретаций можно подобрать для каждого катрена.
