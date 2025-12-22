Умер известный петербургский композитор

Представитель петербургской композиторской школы, заслуженный деятель искусств России Сергей Баневич ушел из жизни в возрасте 84 лет. Об этом сообщил Союз композиторов Санкт-Петербурга.

Там отметили, что информация о прощании с музыкантом будет опубликована позднее.

Баневич родился 2 декабря 1941 года. Окончил Ленинградскую консерваторию, где учился у Галины Уствольской и Ореста Евлахова, воспитанников одного из крупнейших композиторов XX века Дмитрия Шостаковича. Центральное место в творчестве Баневича занимают произведения для музыкального театра для детей и юношества: оперы "Белеет парус одинокий", "История Кая и Герды", "Сверчок на печи", "Двенадцать месяцев" и другие.

Спектакли с музыкой Баневича ставились в крупнейших театрах России, а также за рубежом — в Австрии, Германии, Польше, Словакии, Швейцарии и других странах. Его музыка звучит в фильмах "Никколо Паганини", "Завещание профессора Доуэля", "Женский роман", "Агитбригада "Бей врага!"", "Две женщины" и телеспектакле "Пиквикский клуб".