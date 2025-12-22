Путин вместе с лидерами СНГ посетит Эрмитаж

Сегодня, 22 декабря, президент России Владимир Путин продолжит принимать глав государств и правительств стран СНГ в Санкт-Петербурге.

"Часть неформального саммита Содружества начнется в Эрмитаже, - рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. - Будет краткая экскурсия".

По его словам, повестка саммита будет "весьма прикладной".

Затем лидеры продолжат общение за неформальным завтраком. По окончании многостороннего мероприятия Путин проведет отдельную встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.