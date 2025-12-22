22 декабря: какой праздник отмечают в России и мире

22 декабря в России отмечается День образования Пенсионного фонда и День рождения хоккея, в мире празднуют День бардовской песни. Свой день рождения отмечает французская актриса и певица Ванесса Паради. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 22 декабря — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День образования Пенсионного фонда России

Пенсионный фонд РФ был Фондом социального страхования. Так появился Социальный фонд России.

День рождения российского хоккея

22 декабря 1946 года в Советском Союзе Москве.

Какие еще праздники отмечают в России 22 декабря

День энергетика; День Гидрометеорологической службы ВС РФ; День герба и флага Ульяновской области.

Праздники в мире

День рождения электрической гирлянды

По одной из Томаса Эдисона инженер Эдвард Джонсон. 22 декабря 1882 года он соединил проводом окрашенные в разные цвета лампочки и украсил импровизированной гирляндой рождественскую елку.

Международный день бардовской песни

Считается, что впервые праздник отметили в 2000 году по инициативе археолога и автора-исполнителя Константина Шлямова. Позже благодаря интернету День бардовской песни вышел за пределы России и стал международным.

Что касается выбора даты, 22 декабря — один из самых коротких дней в году, а долгий зимний вечер — это лучшее время для того, чтобы послушать любимые песни в кругу друзей, вспомнить ушедших бардов и открыть для себя новые имена, считают организаторы праздника.

Какие еще праздники отмечают в мире 22 декабря

День освобождения от волонтерской ответственности; День наступления ночи.

Какой церковный праздник 22 декабря

Зачатие праведною Анною Пресвятой Богородицы

Согласно преданию, родители Девы Марии, праведные Иоаким и Анна, были бесплодны. До глубокой старости они прожили в любви, несмотря на унижения со стороны других людей — бесплодие в те времена считалось божьим проклятьем за грехи.

Однажды Иоаким ушел на 40 дней молиться в пустыню, Анна же продолжала возносить молитвы в стенах Иерусалима. По окончании этого срока они встретились у ворот в город и сказали, что, несмотря ни на что, любят друг друга. Через некоторое время Бог послал им дочь.

Какие еще церковные праздники отмечают 22 декабря

День памяти пророчицы Анны, матери пророка Самуила; День памяти святителя Софрония, архиепископа Кипрского; Праздник в честь иконы Божией матери «Нечаянная радость».

Приметы на 22 декабря

По народному календарю 22 декабря — Анна Темная, один из самых коротких дней в году. На Руси верили, что это время очень благоприятно для родов, ведь святая Анна считается покровительницей беременных женщин и матерей.

На Анну Темную беременным нельзя разжигать огонь и зажигать свечи, иначе у ребенка может появиться большое родимое пятно на видном месте. Также будущим мамам в этот день нельзя переступать через острые предметы, чтобы не навлечь на себя осложнения при родах. Плохой приметой также считается шить, вязать и вышивать — запутавшиеся нитки могут намотать пуповину вокруг тела будущего ребенка, гласит поверье.

Кто родился 22 декабря

Лео Бокерия (86 лет)

Советский и российский врач-кардиохирург, академик РАН Лео Бокерия считается одним из ведущих кардиохирургов мира и основоположником хирургического лечения нарушений ритма сердца. На его счету несколько тысяч операций на открытом сердце. Также Бокерия — автор около двух тысяч научных работ, он имеет примерно 180 патентов на изобретения, полезные модели и рационализаторские предложения.

На книгах культового писателя выросло не одно поколение советских и российских детей. Среди наиболее известных персонажей, созданных Эдуардом Успенским, — крокодил Гена, Чебурашка, Дядя Федор, пес Шарик, кот Матроскин, почтальон Печкин, трактор Тр-тр Митя, братья Колобки и многие другие.

Кто еще родился 22 декабря

Рэйф Файнс (63 года) — британский актер; Марк Богатырев (41 год) — российский актер; Ванесса Паради (53 года) — французская актриса и певица; Нурлан Сабуров (34 года) — российский и казахстанский стендап-комик.